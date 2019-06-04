В Челябинской области готовится разгореться «Пламя Аркаима»

В Челябинской области в предстоящую субботу, восьмого июня, разгорится «Пламя Аркаима». Завоевавший популярность фестиваль исторической реконструкции состоится на территории заповедника «Аркаим» в третий раз. Далекое прошлое оживет и предстанет перед участниками грандиозного события во всем великолепии.

Как сообщает группа фестиваля ВКонтакте, реконструкторы из разных городов России представят реконструированные со всей тщательностью и полностью аутентичные костюмы и быт культур, существовавших на Южном Урале в древности - несколько тысячелетий назад. Гости праздника смогут переместиться во времени: всем желающим представится уникальная возможность собственноручно изготовить каменные орудия труда, увидеть грандиозные битвы кочевников, поиграть в скандбол (средневековое регби) и многое другое.

Настоящим подарком станет презентация реконструированного костюма Древней Месопотамии, а именно Шумера, от клуба исторической реконструкции «Лютый зверь». Материалами для воссоздания послужили барельефы, тексты и археологические находки.

Клуб «Бобровый гон» и его руководитель Игорь Ращектаев создали реконструкцию костюма воина-сака пятого века до нашей эры. Воинственные племена кочевников, оставившие после себя интереснейшие памятники - погребальные курганы с богатым инвентарем, жили на Южном Урале на рубеже седьмого-пятого веков до нашей эры. Костюм был воссоздан реконструкторами на основании раскопок курганов Бобровка 4 и Кичигино 1.

Фото из группы «Пламя Аркаима» ВКонтакте

Как обещают организаторы, на фестивале «Пламя Аркаима» можно будет посмотреть на работу кузнецов раннего железного века, которые в полевых условиях откуют железный кинжал - акинак, а еще - послушать песни тюркских народов в современной обработке, которые исполнит Тюргэн Кам - виртуоз, играющий на таких уникальных и редких инструментах, как морин хуур (струнный смычковый музыкальный инструмент монгольского происхождения), хомус (язычковый музыкальный инструмент), топшулуур (единоствольная двухструнная щипковая лютня), хэсэ (шаманский бубен).

Игру на музыкальных инструментах Тюргэн Кам сочетает с уникальной техникой горлового пения, при котором звук зарождается в центре тела, и, поднимаясь через грудную клетку к горлу, приобретает необычное и завораживающее звучание. Благодаря этому исполнитель извлекает сразу две или три ноты одновременно.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в этом году фестиваль «Пламя Аркаима» включили в календарь Всемирной ассоциации экспериментальной археологии EXARC, в состав которой входят научные учреждения, индивидуальные исследователи, археологические парки под открытым небом.

В прошлогоднем фестивале принимали участие клубы исторической реконструкции, археологи-экспериментаторы и мастера-ремесленники из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Одной из ключевых локаций «Пламени Аркаима» в 2018-м году стала площадка бронзового века.

«Пламя Аркаима-2019» состоится в поселке Аркаим Брединского района (52°38′50″N, 59°32′39″E). Телефоны для справок: 8 (351) 218-40-30, (351) 218-40-35.