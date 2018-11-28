В Челябинской области хотят упразднить девять памятников природы

Девять памятников природы в Челябинской области собираются лишить их нынешнего статуса. В Законодательное Собрание региона уже внесены документы по упразднению 9 памятников природы регионального значения.

Изначально тревогу по этому поводу забил Влад Писанов на своей странице в соцсети. Инициатива об упразднении исходила об минэкологии области, но пока комментарий ведомства получить не удается.

А в региональном парламенте оперативно подтвердили, что соответствующие документы уже внесены в ЗСО и теперь будут проходить все предусмотренные законом процедуры.

Влад Писанов чуть позднее озвучил и объекты, которые лишат статуса памятников природы: Могильная скала, Пещера Сугомакская, Хребет Чашковского, Уфимский целебный источник, Никелевый профиль, Реликтовые ельники, Пещера Надежда, Каменки, Пугачевская пещера.

В Законодательном собрании области уточнили, на сегодня в регионе 153 памятника природы регионального значения. Из них у порядка 100 памятников после проведения комплексной экологической экспертизы были утверждены границы. Сведения о них внесены в единый государственный реестр недвижимости.

Представленные в Заксобрание 9 памятников природы (этот статус им был присвоен в 60-е годы прошлого столетия) также прошли комплексную экологическую экспертизу. «Комплексные экологические обследования проведены научными организациями (эксперты выбирались по конкурсу) и по их результатам сделаны выводы, что объекты утрачены», - уточнили в ЗСО.

В соответствии с регламентом, Заксобранию отводится три месяца на рассмотрение представленных документов на соответствие законодательству, после чего будет подготовлено постановление регионального парламента.

Основания для упразднения памятника природы Челябинской области прописаны в законе области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области» от 25 апреля 2002 г. N 506.

Природные комплексы и объекты могут утратить статус особо охраняемых, если они утрачены и не могут быть восстановлены или эту территорию решили более строго охранять. Лишиться своего статуса ООПТ может и с случае, если «в результате комплексного экологического обследования, проведенного органом исполнительной власти Челябинской области или уполномоченным им государственным учреждением, выявлено расположение на одной территории двух и более особо охраняемых природных территорий любых категорий и статуса».

И четвертый вариант – «если в соответствии со схемой развития и размещения ООПТ области планируется создание особо охраняемой природной территории, в границы которой войдут природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, находящиеся в составе упраздняемой особо охраняемой природной территории».

Для упразднения особо охраняемых природных территорий должны быть предоставлены обосновывающие материалы.