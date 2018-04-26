В Челябинской области к лету откроется 821 организация отдыха и оздоровления детей

В Челябинской области в 2018 году будет открыта 821 организация отдыха и оздоровления детей всех типов. Из них будет работать 69 загородных детских оздоровительных лагерей; 739 лагерей дневного пребывания; 11 палаточных лагерей; 2 лагеря труда и отдыха.

Об этом министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов доложил губернатору Борису Дубровскому на заседании антитеррористической комиссии.

«Детский оздоровительный отдых – это крайне важный вопрос, который требует пристального внимания, особенно если это касается безопасности, – подчеркнул Борис Дубровский. - Мы должны детально подготовиться к летней кампании, не упуская ни одного аспекта, все риски должны быть минимизированы, а персонал, работающий с детьми, должен соответствовать требованиям и быть подготовленным к работе в чрезвычайной ситуации».

По словам Александра Кузнецова, уже составлены графики приемки организаций отдыха детей и их оздоровления. По состоянию на 5 апреля 2018 года подано 681 заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения от организаций отдыха детей и их оздоровления, открывающихся в 1 смену. В настоящее время руководителями детских лагерей заключаются договоры на поставку продуктов питания, организацию охраны лагеря, проведение акарицидной обработки территорий; осуществляется подбор персонала в соответствии с установленными требованиями. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в местах отдыха и оздоровления детей, а также защиту несовершеннолетних от преступных посягательств.

Особое внимание Борис Дубровский обратил на профессиональную подготовку персонала, работающего в детских оздоровительных лагерях. Глава региона потребовал тщательнее подходить к подбору сотрудников и технического персонала.