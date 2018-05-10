В Челябинской области клещи укусили более 700 человек

В Челябинской области с начала сезона 717 человек пострадали от укуса клещей, в том числе, 259 детей. В прошлом году за этот же период пострадало 710 человек, из них 200 детей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и других. На текущий период обработано 346,2 га. Всего планируется к обработке более 3 тысяч га. Напоминаем, что к очистке территорий допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита.

Также в Челябинской области продолжается массовая иммунизация населения. На сегодня привит 88 тысяч 291 человек, в том числе 61 тысяча 18 детей. В текущем году за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2017 году, а также учащиеся 2-х классов. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.