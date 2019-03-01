В Челябинской области малыши смогут посещать ясли уже с 2 месяцев

В Челябинской области ясли смогут посещать дети, начиная с двухмесячного возраста. Соответствующие группы будут открыты уже в этом году.

Как рассказала на фракции «Единой России» в Законодательном Собрании первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова, на сегодня дети в возрасте от 3 лет и старше обеспечены местами в детсадах на 100%, а малыши младше трех лет - пока лишь на 80%.

Более всего дефицит ощущается в Челябинске, Копейске и Магнитогорске. «В настоящий момент ведутся переговоры с пятью муниципалитетами по поводу создания ясельных групп в детсадах для малышей от 2 месяцев до года», - рассказала Елена Коузова. Города и районы получат финансовую поддержку из областного бюджета для реализации этого направления. Также будет дополнительно открыто 288 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Группы для самых маленьких создаются с целью поддержки одиноких родителей, учащихся матерей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также с целью выполнения «майского» Указа президента, пояснял ранее глава регионального минобрнауки Александр Кузнецов.

Дефицит мест в дошкольных учреждениях планируется полностью ликвидировать до 2021 года.

В 2018 году было открыто 7 детсадов на 890 мест в Челябинске, Пласте и Чебаркульском районе (в том числе 5 объектов на 550 мест выкуплено, 1 объект на 50 мест построен, 1 объект на 280 мест реконструирован). На эти цели было направлено 502,9 миллиона рублей, в том числе 166,2 миллиона рублей – из федерального бюджета и 336,7 миллиона – из областной казны.

В ближайшие три года – с 2019 по 2021 – планируется создать 5 тысяч 852 новых места в детсадах (29 объектов). На эти цели направят 4,6 миллиарда рублей, в том числе 2,8 миллиарда – из федерального бюджета и 1,8 миллиарда – из областного. В 2019 году запланировано строительство 15-ти новых объектов на 2 тысячи 622 места. Уже начали строить пять детсадов в областном центре и по одному в Аше и Сосновском районе.