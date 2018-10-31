В Челябинской области маткапитал чаще всего тратят на улучшение жилищных условий

Жители Челябинской области чаще всего тратят средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. За девять месяцев этого года было удовлетворено 13,9 тысячи таких обращений на сумму шесть миллиардов рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, 11 тысяч 200 южноуральских семей приобрели на средства семейного капитала новое жилье, направили их на строительство и компенсировали расходы по ранее построенному жилью. Еще две тысячи 700 семей использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту.

Несмотря на то что жилищные вопросы остаются главной статьей расходов по материнскому капиталу, все больше семей в Челябинской области проявляют интерес к использованию средств на обучение детей. В этом году число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях составило 1,3 тысячи.

С этого года средства материнского капитала могут использоваться на дошкольное образование детей сразу после оформления сертификата. В итоге 39 семей воспользовались новой возможностью и подали заявления на оплату материнским капиталом дошкольного образования детей. Доля таких распоряжений среди всех заявлений, поступивших за девять месяцев по образовательному направлению, составила три процента.

Еще одним новым направлением материнского капитала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. За девять месяцев принято 390 заявлений о ежемесячной выплате и направлено 20,6 миллиона рублей. Сформировать пенсионные накопления за счет средств материнского капитала в этом году решили десять семей.

Всего за девять месяцев этого года в Челябинской области было выдано 12 тысяч 983 сертификата на материнский (семейный) капитал. За время действия программы владельцами сертификатов на маткапитал в регионе стали 238 тысяч 588 семей.

Положительное решение о распоряжении средствами капитала за девять месяцев 2018-го вынесено по 15-ти тысячам 200 заявлениям на общую сумму 6,1 миллиарда рублей.