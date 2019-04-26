В Челябинской области майские праздники пройдут под защитой газовиков

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в праздничные и выходные дни мая компании «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» перейдут на усиленный режим работы.

С вечера 30 апреля и до конца продолжительных выходных на предприятиях будет организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников и рабочих эксплуатационных служб на случай аварийно-восстановительных работ.

Для координации действий аварийной и эксплуатационных служб в случае нештатных ситуаций в компаниях круглосуточно будут дежурить ответственные специалисты и руководители подразделений.

Кроме того, в дни празднования Великой Победы сотрудники аварийно-диспетчерских служб будут дежурить рядом с мемориалами «Вечный огонь» для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, связанные с газоснабжением комплексов.

«Работники аварийной газовой службы несут круглосуточную вахту даже в праздники. Но для обеспечения безопасного газоснабжения важно, чтобы все потребители газа строго соблюдали элементарные правила пользования газовыми приборами, были бдительными и незамедлительно сообщали о запахе газа по телефону аварийной службы 04, с мобильного - 104», - подчеркнул заместитель генерального директора-главный инженер АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

СПРАВКА

По правилам использования газа в быту запрещено оставлять без присмотра работающие газовые приборы. В случае предстоящего отсутствия более 24 часов в помещении в многоквартирном доме жителям необходимо закрывать запорную арматуру (краны на опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, а в домах, где установлены газовые котлы, рассчитанные на непрерывную работу и оборудованные автоматикой безопасности, - в случае планируемого отсутствия более 48 часов.

Нельзя допускать к газовым приборам маленьких детей и лиц, не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом.

Нельзя самостоятельно устанавливать или переставлять газовые приборы и баллоны.

При запахе газа необходимо закрыть кран на приборе и перед прибором. Открыть окна, проветрить помещение. Нельзя зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы.

При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду. Только сотрудники газовой службы с помощью специальных приборов и оборудования могут определить степень опасности ситуации и своевременно ликвидировать ее.

Правила использования газа в быту также предписывают собственникам квартир в любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, где есть газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации газовых ЧП.