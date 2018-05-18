В Челябинской области многодетным семьям выделят 764 участка земли

В Челябинской области в этом году 764 участка земли будет бесплатно выделено многодетным семьям под строительство индивидуальных жилых домов. Уже оформлено в собственность 20 участков. Все они расположены в поселке Северный Сосновского муниципального района.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, чтобы обеспечить все стоящие в очереди многодетные семьи, регион получил 72 гектара федеральных земель. Из областного бюджета по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено 136,2 миллиона рублей на подведение электричества. В настоящее время работы закончены, и участки начинают передавать новым владельцам. В 2018 году благоустройство продолжится, планируется подведение централизированного водоснабжения и водоотведения. В дальнейшей перспективе газификация.

Предоставление участков семьям будет происходить в два этапа – в мае и июле. На сегодняшний день 351 семья уже получила уведомление от министерства имущества. «После получения уведомления семья осматривает участок. Если предложенный вариант её устраивает, в течение двух недель обращается в министерство с заявлением о предоставлении земли в собственность, – поясняет министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков. – Поступило 177 заявлений. И это число увеличивается каждый день». Второй этап предоставления земли начнется в июле. Будут определены границы для оставшихся 413 участков, после чего их предложат многодетным семьям, стоящим в очереди.

В настоящее время разрабатывается механизм, который позволит многодетным семьям получать вместо земельных участков денежную компенсацию в тех территориях, где по объективным причинам благоустроенной земли не хватает. Такая задача была поставлена главой региона как поручение правительству области в послании депутатам Законодательного собрания. Планируется принятие соответствующего закона.