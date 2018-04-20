В Челябинской области на две ночи ограничат движение по дороге «Кунашак - железнодорожная станция Муслюмово»

Движение автомобильного транспорта по автодороге «Кунашак - железнодорожная станция Муслюмово» (Челябинская область) будет временно ограничено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, ограничения вводятся в связи с проведением ремонта железнодорожного пути. Движение транспорта будет ограничено в ночь с 24 на 25 апреля и в ночь с 26 на 27 апреля 2018 года.

Объехать этот участок можно будет по автодороге железнодорожная станция Муслюмово - Саккулово - автодорога М-5 подъезд к г. Екатеринбургу, автодороге М-5 подъезд к г. Екатеринбургу. Третий вариант – по дороге «Кунашак - Сары - автодорога М-5 подъезд к г. Екатеринбургу».

Кроме того, с 1 мая по 1 сентября будет введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги Железнодорожная станция Табуска-Шемаха-Межевая в Нязепетровском районе. «Движение транспортных средств приостановится на 25-ом километре в связи с выполнением планово-предупредительного ремонта моста через реку Уфа», - предупредили в миндортрансе региона.