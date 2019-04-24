В Челябинской области на федеральных трассах будет ограничено движение

В Челябинской области в майские праздники будет ограничено движение по федеральным трассам. Об этом сообщает Упрдор «Южный Урал».

Начиная движение по федеральным дорогам, автомобилистам необходимо планировать свой маршрут с учетом летних ремонтных работ. В управлении федеральных автомобильных дорог напоминают, что все участки, где организованы работы по временной схеме, нанесены на сервис Яндекс.Карты.

В связи с проведением капитального ремонта проезжей части путепровода через железную дорогу на участке км 14+490 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (рядом с селом Петровским) в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств с 29-го апреля по 25-е октября этого года. На этот период будет организовано реверсивное движение.

В связи с проведением ремонтных работ на участках км 33+000-км-37+000, км 55+450-км 65+000 этой же автодороги временное ограничение движения транспортных средств будет организовано с шестого мая по 20-е сентября 2019-го.

В связи с проведением ремонтных работ временное ограничение движения транспортных средств (будет также организовано реверсивное движение) вводится на нескольких участках автомобильной дороги М-5 в Челябинской области: км 1548+651 - км 1564+000 с 6 мая по 20 июля 2019 года; км 1583+000 - км 1588+000 с 21 июня по 20 сентября 2019 года; км 1658+000 - км 1675+000 с 21 июня по 30 сентября 2019 года; км 1740+000 - км 1746+000 с 6 мая по 20 июля 2019 года; км 1746+000 - км 1745+000 с 21 июня по 20 сентября 2019 года; км 1770+000 - км 1774+000 с 21 июля по 30 сентября 2019 года.

Как уточнили в Упрдоре «Южный Урал», данные участки федеральных дорог находятся в горнозаводской зоне (Аша, Сим, Юрюзань, Златоуст).

В связи с проведением ремонтных работ на участках км 98+000-км 109+000, км 121+000-км 128+000 автомобильной дороги А-310 в Челябинской области вводится временное ограничение движения транспортных средств с шестого мая по 31-е июля 2019 года. На этот период здесь будет организовано реверсивное движение.