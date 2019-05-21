В Челябинской области начинается ремонт трех речных мостов
В Челябинской области начинает ремонт трех речных мостов. Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона призывает южноуральцев быть внимательными при составлении маршрутов.
В ближайшее время дорожники начнут ремонт мостов через реки Уй (автодорога Южноуральск-Магнитогорск,81-й километр); Теча (автодорога Бродокалмак-Сугояк, первый километр); Ольховку (автодорога Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск, 59-й километр).
Работы будут выполняться с мая по сентябрь 2019-го года.