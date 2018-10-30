В Челябинской области запускают в опытную эксплуатацию «Систему-112»

Челябинская область получила разрешение Минкомсвязи России ввести в опытную эксплуатацию «Систему-112» в 15 муниципальных образованиях региона. До девятого ноября она должна заработать в полном объеме.

«Система-112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

В ближайшие дни «Система-112» заработает по федеральному стандарту в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Октябрьском, Чесменском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Карталинском, Кусинском, Нязепетровском муниципальных районах, в Верхнеуфалейском и Карабашском городских округах. Об этом сообщил министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Евгений Савченко также добавил, что область планирует получить разрешение на запуск в обычную эксплуатацию «Систему-112» и в остальных 27 муниципальных образований до 20 ноября.

«В настоящее время принимает обращение оператор системы 112 ЕДДС Челябинска. Если по той или иной причине он не смог "взять трубку", на 8 секунде вызова происходит переадресация на оператора «Системы-112» ОГКУ "Центра обработки вызовов" Министерства общественной безопасности Челябинской области. Теперь, после получения разрешения, необходимо выполнение ряда процедурных мер и к 9 ноября обязательно проинформировать федеральное ведомство о запуске в опытную эксплуатацию Системы с обеспечением приёма обращений и сообщений граждан на номер 112», - сообщил министр общественной безопасности региона.

Оператор, принимая вызов, заполняет электронную карту и направляет её внутри специальной сети на рабочее место обученного специалиста экстренной службы. На это должно уходить 65 секунд. Время приема, обработки, отправки карты и реагирования на неё фиксируется и при необходимости может быть представлено на проверку.

Сейчас штат операторов в муниципалитетах и ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 – безопасный регион» министерства общественной безопасности составляет 247 человек, что позволяет организовать круглосуточную работу в три смены.

С августа 2017 года «Система-112» запущена в Челябинске в опытном режиме — обрабатываются все реальные вызовы, поступающие на соответствующий номер. С начала года 2018 года операторы «Системы 112» на территории областного центра еженедельно принимают около 10 тысяч обращений. Их они передают для реагирования экстренным службам - скорой помощи, пожарным, спасателям, аварийно-ремонтным газовым подразделениям, полиции, подразделениям антитеррора.

«Система 112» позволит каждому южноуральцу из любой точки области буквально в считанные секунды выйти на связь с оперативными службами.