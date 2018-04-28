В Челябинской области накануне Дня Победы пройдут встречи с ветеранами

В Челябинской области накануне Дня Победы губернатор Борис Дубровский встретится с ветеранами. В каждом муниципалитете лучшие вокальные коллективы исполнят известные песни военных лет. Чествования завершатся праздничным застольем.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, каждому участнику будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 2 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Первыми 3 мая будут чествовать ветеранов Чесменского района. Южноуральск, Чебаркуль, Сатка, Озерск, Катав-Ивановск, Верхний Уфалей и Еткульский район проведут губернаторские приемы 4 мая, Аша и Пласт поздравят ветеранов 5 мая. Основная часть муниципалитетов запланировала мероприятие на 7 мая, а 8 мая поздравления примут ветераны Карабаша, Миасса, Усть-Катава, Троицкого и Аргаяшского районов. Непосредственно в День Победы, 9 мая, торжества проведут Снежинск, Трехгорный, Локомотивный и Кизильский район.

Традиционно в Челябинске Борис Дубровский встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 9 мая после торжественного построения на площади Революции. В мероприятии примут участие 100 фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и вдов.

В настоящее время в Челябинской области проживает 29 тысяч 982 ветерана войны и приравненных к ним лиц, в том числе 1718 инвалидов и участников боевых действий, 302 блокадника, 556 узников фашистских концлагерей, 21838 тружеников тыла и 5568 вдов погибших и умерших фронтовиков.