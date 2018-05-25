В Челябинской области назвали главные причины младенческой смертности в первом квартале 2018-го года. Данные опубликовал Челябинскстат.

Наиболее часто малыши в возрасте до одного года умирали от «состояний, возникающих в перинатальном периоде»: 39 младенцев из 65-ти. От врожденных аномалий в нашем регионе за январь, февраль и март умерло 15 грудничков.

По данным Челябинскстата, жертвами инфекционных и паразитарных болезней стали двое младенцев. Заболевание органов дыхания оказалось смертельным для одного малыша. «Внешние причины» убили также одного грудничка.

В первом квартале 2017-го года в Челябинской области умерло 62 ребенка в возрасте до одного года, то есть на три меньше, чем в нынешнем. Главные причины младенческой смертности были такими же: состояния, возникающие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии.