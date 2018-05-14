В Челябинской области назвали главные причины техногенных пожаров

В Челябинской области среди причин, по которым происходят техногенные пожары, на первое место вышли электротехнические, что обуславливается общим обветшанием электросетей как в частных, так и в многоквартирных жилых домах.

Как рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области Денис Чистяков, 80 процентов техногенных пожаров в регионе происходит в жилищах южноуральцев, в том числе в местах временного пребывания - здесь речь, в частности, о садово-некоммерческих товариществах.

Если в конце 90-х - начале 2000-х около 70-ти процентов техногенных пожаров в нашем регионе происходило в результате неосторожного обращения с огнем, то за последние годы ситуация изменилась.

«Сейчас на первом месте - с показателем в 39 процентов - электротехнические причины. Неосторожное обращение с огнем – на втором (21 процент). На третьем месте (19 процентов) - проблемы с печным отоплением. Это неправильная эксплуатация печей, перекал, неправильный монтаж печи (отсутствие отступки, отделки и прочее). Из-за нарушений правил монтажа, например, происходит возгорание потолочных перекрытий в жилище», - отметил Денис Чистяков.

В СНТ пожары чаще всего происходят как раз в результате неправильной эксплуатации печных устройств. Об этом заявил председатель межрегиональной общественной организации «Объединение садоводов и собственников недвижимости» Александр Муравьев. Немало проблем доставляют и так называемые травяные пожары.

Так, 29-го апреля из-за очень сильного ветра со стороны Фатеевки произошло возгорание сухостоя. Под угрозой воспламенения оказались сам поселок, сад Челябинского механического завода, сады «Здоровье», «Танкостроитель-1» и «Танкостроитель-3».

«Я сам участвовал в тушении огня, так как в одном из садов у меня участок. Очень хорошо, что в крупных садах (это 600 участков и более) есть своя небольшая мобильная группа, оборудованная мотопомпой, и есть ответственный персонал, который в случае ЧП может добраться до места возгорания на тракторе или на каком-то другом внутрисадовом транспорте. Это дает возможность садоводам продержаться до прибытия пожарных расчетов, - подчеркнул Александр Муравьев. - Пожарным большая благодарность – ни одно из четырех СНТ 29-го апреля не загорелось, потому что огнеборцы вовремя приехали и ликвидировали очаги».

Александр Муравьев посоветовал южноуральцам, имеющим садовые участки, не сжигать траву, а делать из нее компост – отличное удобрение получается.