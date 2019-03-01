В Челябинской области назвали самые читающие районы

В Челябинской области Почта России назвала самые читающие территории. Тройку лидеров возглавил Нагайбакский район, на втором месте - Брединский, на третьем – Варненский.

Победителей рейтинга выявили, подсчитав, сколько подписчиков приходится на каждую тысячу жителей района. В Нагайбакском районе этот показатель составляет 235 человек, в Брединском - 213, в Варненском - 211.

На четвертой позиции по итогам 2018 года оказался Чесменский район (147 человек). Пятерку самых читающих территорий замкнул Октябрьский район (здесь на тысячу жителей пришлось 144 подписчика).

Всего в прошлом году почтальоны Челябинской области доставили жителям региона около 19-ти миллионов экземпляров периодической печатной прессы. Еще 4,3 миллиона экземпляров южноуральцы приобрели в отделениях связи.

Наиболее востребованы у жителей региона федеральные газеты и журналы, среди которых преобладают издания дачно-садовой и кулинарной тематики. Охотно в Челябинской области читают газеты и журналы о здоровье, а также выписывают много детской литературы.