В Челябинской области назвали самые опасные для автомобилистов точки

В Челябинской области назвали места концентрации ДТП. Наиболее проблемными с точки зрения аварийности в нашем регионе являются три точки.

Это 1621-1622-й километр на трассе М-5 «Урал» (в районе перекрестка с автодорогой 75К-255) и 1798-й километр (чебаркульский перекресток), а также 30-й километр автодороги А-310.

Для улучшения ситуации на федеральных трассах Челябинской области дорожники запланировали проведение комплексного обустройства пешеходных переходов, нанесение шумовых полос, установку знаков ограничения скорости, светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации.

По распоряжению начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александра Лебедева, в 2019 году при производстве работ по реконструкции, капремонту и ремонту в качестве эксперимента будут использоваться водоналивные блоки и делиниаторы (искусственные бордюры, которые используются как дорожная разметка и разделитель полос движения – прим.) желто-красного цвета. Эта мера позволит сделать места проведения дорожных работ более заметными для автомобилистов.

Данная информация прозвучала на состоявшейся вчера, 28 февраля, в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» комиссии по безопасности дорожного движения.

Участники встречи обсудили статистику аварийности на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей за 2018 год и определили потенциальноопасные для участников дорожного движения точки.

Ранее Владимир Путин отметил, что безопасность на дорогах – это приоритетная задача государства, но у челябинских властей координально другое мнение этот счет. При строительстве и принятии в эксплуатацию дорог челябинские чиновники попросту забывают про пешеходов.

У нового мэра Челябинска Владимира Елистратова есть отличная возможность исправить эту ситуацию в лучшую сторону и проявить заботу о горожанах.