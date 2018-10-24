В Челябинской области назвали самые популярные направления для миграции

Из Челябинской области люди чаще всего мигрируют в Казахстан (тысяча 869 человек), Украину (951) и Таджикистан (633). Данные за восемь месяцев 2018-го опубликовал Челябинскстат.

Интересно, что из этих же трех стран регистрируется и наибольшее число приездов на Южный Урал. В период с января по август этого года в наш регион прибыли три тысячи 238 человек из Казахстана, 723 - из Таджикистана, 489 - из Украины.

В числе стран СНГ, откуда люди массово приезжают в Челябинскую область и куда уезжают из нее, также Армения, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Киргизия, республика Молдова, Туркмения.

Из стран дальнего зарубежья в Челябинскую область в этом году прибыли 154 человека (361 человек убыл), в том числе из Германии – 43 (в Германию – 127), из Китая – 12 (в КНР – 42), из Израиля – четыре (в Израиль – 16).

Всего за восемь месяцев этого года в Челябинскую область приехали/прилетели 58 тысяч 331 человек, убыло 64 тысяч 216 граждан. То есть людей, покинувших Южный Урал, оказалось на пять тысяч 885 человек больше.

За аналогичный период прошлого года количество людей, уехавших из Челябинской области, также оказалось больше, чем въехавших в нее, - на две тысячи 310 человек (63 тысячи 606 против 61 тысячи 296-ти).

Из общего числа граждан, вовлеченных в людской круговорот в период с января по август этого года, в пределах области переместились 33 тысячи 94 человека, между регионами Российской Федерации – 19 тысяч 783 человека.

Из стран ближнего и дальнего зарубежья в Челябинскую область в этом году приехали пять тысяч 454 человека, уехали из нее - четыре тысячи 678 человек.