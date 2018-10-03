В Челябинской области объявлены два конкурса имени Ольги Давиденко: для журналистов и PR-специалистов

Союз журналистов Челябинской области объявляет конкурс профессионального мастерства журналистов, к участию в котором принимаются материалы, вышедшие в 2018 году.

Конкурсу решено дать имя Ольги Давиденко – известной телеведущей, председателя Союза журналистов Челябинской области с 2015 по 2018 год, поднявшей деятельность Союза журналистов на новый уровень, повысившей авторитет этой организации, видевшей в качестве одной из задач Союза – содействие профессиональному росту журналистов Южного Урала.

Мастерство участников будет оцениваться по трём номинациям: лучшее интервью, лучший репортаж, лучший очерк.

В жанрах интервью и репортажа работала Ольга Давиденко, а к возрождению жанра очерка, в котором при изложении фактов используются художественные методы выразительности, неоднократно призывала и Ольга, и её коллеги по цеху.

Размер денежной премии победителю в каждой номинации составляет 35000 рублей.

Кроме того, Клуб пресс-служб Челябинской области объявил Конкурс профессионального мастерства PR-специалистов Челябинской области «PRЕМИЯ-2018», названный так же именем Ольги Давиденко, которая была идейным вдохновителем и первым председателем Клуба.

Размер денежной премии победителю в каждой из трёх номинации (Лучший PR-проект года, Лучший внутрикорпоративный проект года, Лучшее корпоративное СМИ года) составляет 20000 рублей.

Премиальный фонд выделен заместителем председателя Законодательного Собрания Челябинской области Семёном Мительманом.

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