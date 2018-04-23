В Челябинской области около десяти девочек в год становятся мамами

В Челябинской области ежегодно роды происходят у примерно десяти девочек в возрасте младше 14-ти лет. Столько же несовершеннолетних в нашем регионе в течение года делают аборты.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Людмила Подлубная. По ее словам, среди девушек-подростков в возрасте от 15-ти до 18-ти лет в нашем регионе ежегодно регистрируется до трехсот родов.

По ее словам, число абортов на Южном Урале за последние годы снижается (в том числе среди подростков), как уменьшается и число прерываний первых беременностей.

«Снижается как количество самопроизвольных абортов (выкидышей), так и медицинских. Это очень хорошая тенденция. К сожалению, повлиять на ситуацию с девочками младше 14-ти лет мы по объективным причинам не можем», - отметила Людмила Подлубная.

Она сообщила, что всего в прошлом году в Челябинской области было зарегистрировано 17 тысяч 610 прерываний беременности, около 11-ти тысяч абортов – медицинские. В остальных случаях произошли выкидыши.

«Первая беременность всегда должна быть осознанной и должна закончиться рождением ребенка. Желательно, чтобы материнство наступило у женщины до 25-ти лет, пока организм еще полон сил. Тогда факторов риска намного меньше. Ниже и вероятность выкидыша», - подчеркнула Людмила Подлубная.

Ну а если забеременеть естественным путем не получается, есть такая процедура, как ЭКО. В прошлом году в Челябинской области после экстракорпорального оплодотворения роды наступили у 745-ти женщин.