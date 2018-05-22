В Челябинской области особое внимание — пожарной безопасности на полях. Выжигание стерни и пожнивных остатков на полях - недопустимые действия в любое время года, в том числе в весенних пожароопасных условиях.

О профилактике пожаров в сельской местности и санкциях для нарушителей противопожарных правил шла речь сегодня, 22 мая, на селекторном совещании в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Первый заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин отметил, что информация о профилактике возгораний при проведении сельскохозяйственных работ постоянно доводится до сельхозтоваропроизводителей.

Тем не менее, в области зафиксированы случаи пожаров, которые перешли на лесные массивы и различные постройки в сельской местности с полей, на которых работники отдельных предприятий выжигали прошлогоднюю стерню или пожнивные остатки.

«Усиление ветра спровоцировало переток этих пожаров с полей в леса. Загублено очень большое количество лесной растительности», — констатировал Александр Завалищин.

С начала пожароопасного периода в этом году в Челябинской области зарегистрировано более 2800 сообщений о возгорании сухой травы.

Наиболее сложная пожарная обстановка наблюдается в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, Кунашакском, Еткульском муниципальных районах и в Кыштымском городском округе.

Основными причинами загорания сухой травы являются действия человека, связанные как с неосторожным обращением с огнём, так и с преднамеренным сжиганием сухой травянистой растительности.

«Так, 24 апреля в Кунашакском районе зафиксировано сжигание травы на поле, прилегающем к лесу. При расследовании выяснилось, что разрешение на это дал один из руководителей районной администрации, который был оштрафован за эти действия на шесть тысяч рублей. В ночь с 13 на 14 мая в Верхнеуральском районе по распоряжению бригадира Петропавловского зернового комплекса работники производили выжигание пожнивных остатков и стерни на землях сельхозназначения, тем самым нарушив противопожарный запрет. Результатом этих действий стал пожар на площади более 500 гектаров», - сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По сообщениям о пожарах в Челябинской области специалистами пожарного надзора проведено более 1200 расследований, к административной ответственности привлечены 150 человек.

Наказание за нарушение требований противопожарной безопасности устанавлены размеры штрафов для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от шести до пятнадцати тысяч рублей, на предпринимателей — от двадцати до тридцати тысяч рублей, на организации — от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

При этом размеры штрафов удваиваются, если нарушение произошло в период особого противопожарного режима, который сейчас действует на территории Челябинской области.

В регионе есть случаи перехода огня на жилые и дачные строения. Такие факты зарегистрированы на территории Красноармейского, Нагайбакского, Сосновского, Аргаяшского районов и Копейского и Кыштымского городских округов.

Так, 14 мая в посёлке Вахрушево Копейского округа в результате горения сухой травянистой растительности на большой территории с северной стороны на окраине посёлка из-за сильного ветра огонь распространился на дома, уничтожено два домовладения. В этот же день в Кыштыме, на территории садового товарищества «Восточный» сгорело более 20 садовых домиков и других строений. По этим фактам заведены уголовные дела, поскольку ущерб от пожаров составил в каждом случае более 250 тысяч рублей.

В текущем году Главное управление МЧС России по Челябинской области впервые стало применять практику мониторинга земельных участков, прилегающих к лесам: на учёт взято более 2300 участков. Подразделениям государственного пожарного надзора законом дано право проверять соблюдение пожарной безопасности на таких участках.

Наиболее эффективной мерой против пожаров специалисты считают профилактику. Необходимо всеми способами информировать людей о правилах противопожарной безопасности, проводить инструктажи, тренировочные занятия по правильному тушению пожара. При проведении полевых работ следует содержать сельскохозяйственную технику в исправном состоянии, следить за исправностью установленных на сельхозмашинах искрогасителей, укомплектованностью огнетушителями, регулярно очищать оборудование и двигатели от горючей пыли и растительных остатков.