В Челябинской области откроют памятник башкирским воинам-кавалеристам

Через неделю, третьего ноября, на въезде в село Аргаяш Челябинской области состоится долгожданное открытие памятника Башкирской 112-й кавалерийской дивизии, отважно защищавшей Родину в годы Великой Отечественной войны.

В суровые годы войны из Челябинской области в ряды 112-й башкирской кавалерийской дивизии было отправлено очень много южноуральских батыров. Башкирские воины всегда отличались смелостью и отвагой. Во времена Великой Отечественной войны они не остались в стороне и мужественно сражались с врагом.

Кавалерийская дивизия была неоднократно отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего. Четыре тысячи воинов были удостоены орденов и медалей СССР. 78 башкир стали Героями Советского Союза. Пять воинов были награждены орденами Славы трех степеней. Такого героизма, проявленного воинами дивизии, не было ни в одном соединении наземных родов войск в период Великой Отечественной войны.

«Подготовительные работы начались пять лет назад, а строительство началось в 2016 году, - рассказал автор идеи и организатор строительства Юсуп Кунакбаев. - За это время были проведены колоссальные работы. В создании памятника приняли участие много людей разных национальностей. Все они бесплатно выделяли гранит, бетон, технику, стройматериалы, деньги, помогали физически».

Вдохновитель идеи приглашает всех ветеранов, их родственников и просто настоящих патриотов на открытие памятника, которое состоится третьего ноября в 11.00 на площадке между деревней Бажикаева и села Аргаяш по правой стороне по дороге из Челябинска.

Фото: штаб организаторов строительства памятника