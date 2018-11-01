В Челябинской области открыли новую мастерскую авиамоделирования

Сегодня, первого ноября, в Челябинской области распахнула свои двери новая лаборатория авиамоделирования для детей. Она открылась в Доме школьника города Карталы при поддержке Дома юношеского технического творчества региона. До конца года подобные кружки детского моделирования появятся и в других городах Южного Урала.

«Это не ностальгия по советскому прошлому, техническое творчество – это классика, - уверена директор Центра дополнительного образования детей города Карталы Татьяна Колисова. – К нам уже записалось 19 детей, они настолько оказались увлечены авиамоделированием, что мы даже не ожидали такого ажиотажа. Я думаю, что это наши будущие инженеры».

Специально для нового направления в Доме школьника оборудовали кабинет. Сделали стильный дизайн, закупили индивидуальные наборы для юных авиамоделистов. В день презентации познакомиться с работой лаборатории смогли руководители и педагоги центров дополнительного образования из разных регионов. Они приняли участие в совещании по увеличению охвата детей техническим творчеством и побывали на занятии.

Открытие кружка стало возможным благодаря курсам подготовки педагогов, которые организовывает Дом юношеского технического творчества Челябинской области. В Карталах учить детей основам авиамоделирования будет Марина Ткаченко. До этого она обучала детей хэнд-мейду. Перед курсами педагог переживала, потому что авиамоделирование казалось сложным и мужским делом.

«В июне мы начали подготовку педагогов по модельным видам технического творчества. Первыми обучились учителя из пяти муниципальных образований области. Теперь настало время, когда кропотливый труд по разработке программ и обучению дал свои первые плоды, - говорит директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов. - Мы запускаем первую серию открытия кружков по авиамоделизму. На очереди открытия кружков в Агаповке, Бредах, Варне, Нязепетровске».

Справка

Дом школьника в Карталах появился в 1943 году, и его главным направлением было техническое творчество. В 90-е годы кружки распались. Руководство решило воспользоваться возможностью и возродить авиамоделирование в городе.

Фото: штаб дома школьника в Карталах