В Челябинской области отменен карантин по гриппу

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области отменило карантинные мероприятия по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения региона.

Напомним, карантин по гриппу был введен в области с 6 марта 2018 года постановлением главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

Как отметил и.о. руководителя ведомства Владимир Ефремов, в связи с майскими праздниками, отмечено резкое снижение заболеваемости.

За прошедшую неделю, с 29 апреля по 6 мая, в больницы обратилось 13 тысяч 855 случаев ОРВИ и гриппа. «Показатель составил 41,9 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели в 2 раза», - констатировали в ведомстве. На сегодня уровень заболеваемости ниже порогового на 41%. Снижение отмечено по всем возрастным группам и во всех муниципальных образованиях. Уменьшается и циркуляции вирусов гриппа.

В связи со значительным снижением заболеваемости респираторными инфекциями и удельного веса гриппа в структуре ОРВИ принято решение отменить карантин по гриппу.

Специалисты продолжат мониторить уровень заболеваемости ОРВИ и выявляемость гриппа при проведении лабораторных исследований.