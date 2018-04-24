В Челябинской области первые ласточки весеннего призыва готовятся к отправке

Челябинская область завтра, 25-го апреля, отправит в армию первую в весенней призывной кампании 2018-го года партию новобранцев. Около 50-ти призывников с областного сборного пункта «Челябинск – Южный» доставят в Москву: ребята будут проходить службу в частях МВД.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев. По его словам, следующая партия призывников (около тридцати человек) будет отправлена к месту службы в четверг, 26-го апреля. Ребят также ждет служба в подразделениях министерства внутренних дел Российской Федерации, но уже в Подмосковье. Конечный пункт назначения – город Наро-Фоминск.

В общей сложности на ОСП «Челябинск – Южный» сейчас находятся 112 призывников. Новобранцы заехали на областной сборный пункт в этот понедельник.

Напомним, в весенний призыв 2018-го года Челябинская область должна поставить российской армии около трех тысяч 300 солдат.