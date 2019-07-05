В Челябинской области планомерно ухудшаются показатели рождаемости

Челябинскстат опубликовал статистику рождаемости и смертности за последние 28 лет, приведя также данные за 1965-й, 1970-й и 1980-й годы. Итоги неутешительны – южноуральцев становится все меньше.

Интересно, что в 1965 году число родившихся (49 тысяч 947 человек) значительно превышало число умерших (21 тысяча 508). Тогда в Челябинской области в течение года на свет появилось на 28 тысяч 439 человек больше, чем скончалось. Большой разрыв между рождаемостью и смертностью в пользу первой был и в 1970-м, и в 1980-м годах (почти 24 тысячи 830 и 21 тысяча 250 человек соответственно).

В 1990-м году на Южном Урале было зарегистрировано более 48-ми с половиной тысяч рождений и всего десять тысяч 232 факта смерти.

Ситуация резко изменилась в худшую сторону спустя всего пять лет. В 1995-м году естественная убыль населения региона превысила 21 с половиной тысячу человек. Число умерших перевалило отметку в 54 тысячи. Смертность побеждала рождаемость вплоть до 2011-го года включительно. Правда, с каждым годом разрыв шел на спад. Если в 2003-м году смертность преобладала над рождаемостью с отрывом почти в 22 тысячи человек, то в 2011-м составила две тысячи 64 человека.

В 2012-м году в Челябинской области родилось на 470 человек больше, чем умерло (50 тысяч 14 против 49-ти тысяч 544-х), в 2013-м – на 666. Также рождаемость превышала смертность в 2014-м году (родилось почти на полторы тысячи человек больше, чем умерло) и в 2015-м (на 76 человек).

Дальше население Южного Урала снова пошло на убыль. Смертность начала побеждать рождаемость, да и на свет появляться стало все меньше и меньше детей. В 2018-м году, по данным органов статистики, в Челябинской области родилось лишь 37 тысяч 692 малыша, умерло 46 тысяч 22 человека – разрыв в пользу смертности составил восемь тысяч 330 человек. Смертность последние семь лет находится примерно на одном уровне – ежегодно умирает более 45-ти тысяч жителей нашего региона.