В Челябинской области поговорили о том, что ждет казачество в ближайшее время

В Челябинском областном правительстве в четверг, 18 октября, состоялся круглый стол на тему: «Казачество: сегодня и завтра». На круг собрались атаманы Оренбургского войскового казачьего общества и сотрудники министерства общественной безопасности региона.

Местные казаки готовят поправки к федеральному закону «О развитии российского казачества», который как никогда актуален в настоящий момент. Однако, в тексте закона не все понятно тем людям, которые на сегодняшний день живут и работают по закона казачьего времени.

«В ближайшее время мы соберем конкретные предложения, объединим их, систематизируем и отправим в парламент, - заявил член Общественной палаты Челябинской области, атаман Хуторского казачьего общества Советского района Челябинска «Южный» Алексей Анисимов. - Новый закон должен дать казачеству импульс для дальнейшего развития».

Сегодня южноуральские казаки активно участвуют в жизни Челябинской области. Они занимаются охраной общественного порядка, организовывают добровольные казачьи дружины, участвуют в охране лесных ресурсов от незаконной рубки деревьев, а также охране охотхозяйств от действий браконьеров, проводят военно-патриотические мероприятия, сотрудничают с военкоматами и Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия».

В планах казаков множество других социально важных проектов. Реализовать их, считает атаман 4-го отдела Оренбургского войскового казачьего общества Павел Тесленко, будет возможно только при условии, если важность этой работы оценят главы всех муниципальных образований Южного Урала. Сегодня, по его словам, далеко не все из них открыты для сотрудничества с казаками.

Зато должную заинтересованность жизнью казаков высказывают представители полиции, МЧС, ГУФСИН. А министр общественной безопасности региона Евгений Савченко заявил за круглым столом о том, что в последнее время в нашей стране нужны настоящие герои, которых очень мало.

«В том, что казаки – это реальная, официальная сила, сомнения нет. Нам нужны неформальные лидеры, герои, такие как, Игорь Цыганов, - рассказал Евгений Савченко. - В прошлом году, в Верхнем Уфалее, атаман спас ребенка из огня. Не дожидаясь прибытия пожарных вынес девочку из горящей квартиры».

Фото: штаба хутора «Южный»