В Челябинской области пополнился список почетных званий

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области дополнили список почетных званий, присваиваемых южноуральцам за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство.

Соответствующее решение принято 30 мая на заседании регионального парламента.

Учреждены звания «Заслуженный экономист Челябинской области» и «Заслуженный работник связи и информационных технологий Челябинской области».

Почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области» присваивается высокопрофессиональным специалистам в области экономики и финансов за деятельность по развитию финансовой системы, экономики и предпринимательской деятельности, совершенствованию законодательства о налогах и сборах и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подготовке квалифицированных кадров в сфере экономики и финансов.

Почетные звания могут быть присвоены гражданам, осуществляющим профессиональную деятельность в данной сфере не менее 15 лет, при наличии у них наград (поощрений) федеральных органов государственной власти в указанной сфере и (или) поощрений губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области.

К почетному званию вручается нагрудный знак. Нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный экономист Челябинской области» и к почетному званию «Заслуженный работник связи и информационных технологий Челябинской области» носятся на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации, СССР и РСФСР.

Напомним, к 85-летнему юбилею Челябинской области, который отмечался в январе 2019 года, были учреждены почетные звания «Заслуженный работник» по основным профессиональным направлениям.

Закон Челябинской области, учреждающий региональные почетные звания «Заслуженный работник» в шестнадцати сферах профессиональной деятельности, был принят в декабре 2018 года. Они будут присваиваться жителям области за особые трудовые заслуги и профессиональное мастерство.