В Челябинской области потеплеет до плюс 32

В Челябинской области до 19 мая сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В эти дни вырастает вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных возникновением лесных пожаров.

По данным челябинского гидрометцентра, в субботу в регионе в дневные часы потеплеет до плюс 23 градусов, в воскресенье воздух прогреется до плюс 32 градусов.

Напомним, в Челябинской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить открытый огонь в любом виде. Штрафы за разведение огня в особый противопожарный режим удваиваются и могут достигать 400 тысяч рублей. При нанесении ущерба пожаром на сумму более 250 тысяч рублей виновному грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.

Южноуральцев просят сообщать о пожарах в ГУ МЧС по Челябинской области по телефонам «01», «112» или «101» - с мобильного. Пожары наносят серьезный урон региону. Помимо уничтожения лесного массива, гибнут сотни животных и птиц.