В Челябинской области появилась штрафстоянка для коров

Домашние животные, которые будут самостоятельно прогуливаться по улицам Аши (Челябинская область), будут отлавливать и эвакуировать во временное место хранения. Забрать свою скотинушку владельцы смогут только после оплаты штрафа.

Соответствующее решение принято администрацией Ашинского муниципального района.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители жалуются, что безнадзорные коровы свободно гуляют по городу у многоэтажных домов, онипоедают траву и кустарники с газонов, пасутся у мусорных контейнеров.

Районная администрация призывает владельцев животных срочно обеспечить выгул скота за пределамижилой зоны города в организованных стадах или под присмотром владельцев.

Животные, которые будут гулять самостоятельно, будут отлавливать и эвакуировать во временное место хранения, которое обеспечит предприятие МУП «Комсервис – АМР».

Для того, чтобы забрать животное со «штрафстоянки» владелец должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей (за отлов и перевозку животного). Кроме того, собственнику еще придется выложить по одной тысяче рублей за каждые сутки содержания его коровы на штрафстоянке.

Напомним, в июне 2019 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении поправку в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области», предусматривающую штраф за безнадзорный выпасдомашних животных на газонах и цветниках.

За это нарушение установлен штраф для граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.