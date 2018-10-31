В Челябинской области появился совет общественных палат, инициатива о создании которого поступила от активистов, работающих далеко от областного центра и нуждающихся в помощи более опытных коллег.

Новая структура, главной задачей которой станет оказание всесторонней поддержки общественникам из муниципалитетов, объединит более 800 активистов со всего региона. Председателем президиума совета на первом заседании вчера, 30 октября, был единогласно избран первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, его заместителем - Валентина Соловьева.

Руководитель регионального центра общественного контроля Вячеслав Цапов детально рассказал о структуре и первых итогах работ - в частности, о выезде в первую школу Верхнего Уфалея, где в августе разгорелся конфликт между экс-директором и управлением образования города, о мониторинге готовности теплотрасс к отопительному сезону, о проверке объектов в рамках программы «Комфортная городская среда».

Среди приоритетных направлений для центра общественного контроля Цапов назвал также капремонт многоквартирных домов, выполнение дорожных работ, проект «Доступная среда», качество услуг в образовательных и медицинских учреждениях, а также мониторинг учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Последнее направление курирует член Общественной палаты региона Елена Сыркина.