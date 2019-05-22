В Челябинской области появятся заслуженные экономисты и работники связи

Депутаты Законодательного собрания одобрили изменения в региональный закон о наградах, предложив дополнить его такими почетными званиями, как «Заслуженный работник связи и информационных технологий Челябинской области» и «Заслуженный экономист».

Также на состоявшемся сегодня, 22-го мая, заседании члены комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали Законодательному собранию региона принять одобренный проект в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.

Как отметил председатель данного комитета ЗСО Анатолий Брагин, «кроме морального статуса, морального поощрения эти звания мало что дают», тем не менее они нужны и важны.

«Единственное, человек, имеющий звание Заслуженного работника, в дальнейшем может быть признан ветераном труда Челябинской области – никаких сверхльгот мы здесь не назначаем. Я считаю, что моральные стимулы должны присутствовать, потому что федеральными наградами всех, наверное, охватить невозможно. Поэтому, по моему глубокому убеждению, место присвоению региональных почетных званий обязательно должно быть», - подчеркнул Анатолий Брагин.