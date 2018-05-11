В Челябинской области природные пожары чаще всего происходят по вине людей

В Челябинской области на текущий момент зарегистрировано 374 факта горения сухой травы и 195 лесных пожаров. Специалисты оценивают пожарную обстановку в этом году как достаточно благоприятную - за аналогичный период прошлого года таких возгораний произошло значительно (на 46%) больше.

Об этом сегодня, 11-го мая, рассказал заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области – начальник отдела дознания и административной практики Денис Чистяков.

По его словам, снижение количества природных пожаров по сравнению с прошлым годом – во многом заслуга работников МЧС и органов местного самоуправления, проделавших большую профилактическую работу. Кроме того, на ситуацию с пожарами влияет погода. Сейчас она дождливая, и никаких термических точек в регионе на данный момент нет.

Денис Чистяков подчеркнул, что основной причиной травяных палов и лесных пожаров является человеческий фактор. Это как умышленные действия по сжиганию сухостойной растительности, так и неосторожное обращение с огнем – например, к возгораниям приводят дымящиеся окурки, выбрасываемые из проезжающих автомобилей.

«За данные деяния предусмотрена административная, а в случае наступления тяжких последствий – уголовная. В настоящее время к административной ответственности в виде штрафа на территории региона привлечено 53 человека», - рассказал Денис Чистяков.

Отдельно он отметил инцидент на территории Кунашакского района 27-го апреля. В рамках рейдовых мероприятий пожарные установили группу лиц, поджигавших травяную растительность в непосредственной близости от населенного пункта. Оказалось, поджиг сухой травы производился на основании распоряжения заместителя главы администрации Кунашакского района, который вчера, десятого мая, как должностное лицо был привлечен к административной ответственности в виде шеститысячного штрафа. С какой целью чиновник дал такое опасное распоряжение, неизвестно.

Денис Чистяков отметил, что в условиях действующего в нашем регионе противопожарного режима (установлен 15-го апреля распоряжением губернатора) штраф для физических лиц составляет до четырех тысяч рублей, для должностных – до 30-ти тысяч, для юридических – до 400 тысяч рублей.

Виновными признаются как непосредственные поджигатели, так и собственники земельных участков, на которых производится пал растительности.

Согласно правилам действующего противопожарного режима владельцы участков на территории земель сельскохозяйственного назначения не должны допускать их зарастания сорняковой растительностью. На территориях населенных пунктов все землепользователи обязаны очищать свои земельные участки от мусора, в том числе от сухой травы.

«Лица, которые пользуются или распоряжаются земельными участками, граничащими с лесным массивом, должны в числе прочего осуществлять очистку десятиметровой зоны, прилегающей к лесу, либо прокладывать противопожарную минерализованную полосу шириной 1,4 метра», - уточнил Денис Чистяков.

Он рассказал, что в этом году зарегистрировано четыре факта перехода травяных пожаров на земельные участки граждан. Все четыре случая произошли в Красноармейском районе. В трех случаях пострадали надворные постройки, в одном (это произошло 19-го апреля в местной деревне) в результате перехода травяного пала было уничтожено и повреждено три частных дома (плюс надворные постройки).

Случаев гибели и травматизма как в текущем году, так и в течение нескольких последних лет в Челябинской области не было.