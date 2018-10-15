В Челябинской области приступили к строительству улиц в ветеранском поселке

Многострадальный поселок для ветеранов боевых действий в Челябинской области ожил этой осенью. За пару месяцев дорожно-строительная компания Сосновского района начала отсыпку щебнем и гравием нескольких улиц в поселке. До асфальта пока еще очень далеко, но после схода снега работы по прокладке новых улиц продолжатся.

Несколько лет никто не верил, что появится возможность строить на своих участках благоустроенные дома. В поле виднелись только колышки по краям участков. Ни электричества, ни подъездных путей не было. Чиновники несколько месяцев не подписывали генеральный план поселка, а из-за этого нельзя было начать работать на законных участках.

Теперь генплан готов, а несколько домов в поселке уже стоит. Этой осенью из областного бюджета были выделены деньги на отсыпку нескольких улиц. Компания, которая выиграла тендер на дорожно-строительные работы, сразу же взялась за дело. На сегодняшний день вырисовываются будущие улицы нового поселка для ветеранов. Это пока временные дороги, главное - работы начались.

«Долгое время мы не могли справиться с бюрократической системой чиновников, - рассказывает председатель областной организации ветеранов «Боевое Братство» Василий Катанэ. - Пришлось обращаться за помощью к депутату Госдумы. Он вмешался в процесс, дело сдвинулось с «мертвой» точки».

Василий Александрович поведал о том, что в ветеранском поселке, который располагается в Сосновском районе на берегу живописного озера, уже распределены три тысячи участков земли под индивидуальную застройку. Стоит уже несколько домов - хозяева заветных соток не стали ждать, когда в поселок проведут электричество и начали свое строительство. Есть два-три дома, где южноуральцы уже живут. Следующей весной на многих участках вновь закипит работа.

Кстати, в будущем поселке для участников боевых действий и ветеранов силовых структур предусмотрено все: школа, детский сад, больница с родильным отделением, Дом культуры. Будет свой торговый центр и спортивно-развлекательный комплекс. Название новому населенному пункту пока не придумали, но ветераны уже точно знают - часть улиц получит имена погибших земляков.

В последнее время очень много помогает рождению поселка глава Саккуловского сельского поселения Иван Пашнин. Будущие хозяева коттеджей по всем вопросам обращаются к нему. И чиновник никому не отказывает - многие проблемы решает на счет «раз-два». Вот уже и на весенние дни строит планы будущего строительства.

«Надо быстрее давать названия улицам, а то без этого и работы затягиваются, - говорит Иван Павлович. - Весной начнем отсыпать еще несколько новых дорог. Работы очень много, да и по протяженности улиц километраж очень большой. Будем после зимы проводить тендер и начнем дорожно-строительные работы».

Так что скоро настанет тот день и час, когда в поселке для ветеранов закипит своя новая, отдельная жизнь. Хотя многие в это не верили. После нарезки участков люди не появлялись в новом поселке. Кстати, многие ветераны говорят, что такой новомодный поселок, практически, единственный в России. В ближайшее время Василий Катанэ собирается провести собрание собственников участков, чтобы решить накопившиеся проблемы.

«Члены нашей организации перестали верить в то, что поселок возродится, и будет жить своей жизнью, - продолжает председатель «Боевого Братства» Василий Катанэ. - Перестали ходить на собрания, перестали платить членские взносы, а это очень плохо. Мы должны сейчас быть вместе и сообща решать накопившиеся проблемы. А их, поверьте, не мало».

Кстати, каждый владелец участка получил его бесплатно - 10 заветных соток. Если кто хотел участок побольше, пришлось доплачивать, но это была чисто символическая сумма. Изначально предполагалось, что в поселении будут жить только ветераны боевых действий, но потом участки стали распределять среди ветеранов полиции, МЧС, ФСБ и ГУФСИН.