В Челябинской области продолжается демографический спад

В Челябинской области за три месяца 2019-го на свет появились 8 490 младенцев, в том числе 2 852 малыша родились в марте.

По данным госкомитета по делам ЗАГС региона, умерло в первом квартале этого года 12 088 южноуральцев, из них в марте - 3 907 человек.

В марте 2018 года в Челябинской области было зарегистрировано и больше рождений (3 137), и больше смертей (4 208).

Что касается семейной жизни, то в этом году узами брака сочетались 3 927 пар, в том числе 1 626 - в марте. Разводом закончились семейные отношения для 3 900 пар, из них 1407 пар расторгли брак в марте.

В первом весеннем месяце 2018 года южноуральцы и женились реже (было сыграно 1 460 свадеб), и разводились меньше (официально перестали существовать 1 372 ячейки общества).