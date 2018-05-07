В Челябинской области продолжается операция «Тонкий лед». Сотрудники МЧС России вышли в рейды на водоемы, чтобы предостеречь беспечных южноуральцев от возможности провалиться под лед.

Несмотря на то, что температура воздуха, уже давно превышает отметку в плюс 6 градусов, а в небе над Южным Уралом то и дело идет дождь, некоторые акватории области до сих пор частично покрыты льдом. А

это значит, что найдутся «смельчаки» готовые на собственном примере «проверить прочность» льда и продемонстрировать способы лавирования по хрупким льдинам.

«В течение осеннего, зимнего и весеннего периодов мы пытаемся донести до любителей зимней рыбалки, что человеческая #жизнь - куда дороже прелестей процесса рыбалки. Многие соглашаются с нами, принимают необходимые превентивные меры безопасности: берут с собой веревки, лестницы, длинные палки. Но это все имеет смысл в более холодный период. Сейчас, когда толщина льда уменьшается с каждым часом, нахождение на нем безумно #опасно. Люди, выходящие на лед в этот период, провоцируют создание чрезвычайной ситуации, попросту играют с судьбой» - прокомментировал руководитель Миасского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области» Виктор Мунд.

Кроме «рыбаков-фанатиков» в зоне риска в этот период находятся подростки. В современных реалиях погоня за «классными» селфи и необычными фотографиями для социальных сетей порой заводит молодых людей в опасные для жизни ситуации. Во время рейдовых мероприятий сотрудники МЧС России встретили двух девушек, как раз пытающихся сделать снимки на льдине. Специалисты предостерегли юных леди.

«В первую очередь нужно думать о собственной безопасности, а отличные фотографии получатся и на берегу» - заметил Виктор Мунд и вручил девушкам памятки.

Специалисты чрезвычайного ведомства призывают жителей Челябинской области быть благоразумными и не рисковать собственной жизнью, выходя на хрупкий тающий лёд.