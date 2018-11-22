В Челябинской области продолжают закрываться школы на карантин по пневмонии

В Челябинской области продолжают закрывать школы на карантин в связи с участившимися случаями заболевания пневмонией у детей.

С сегодняшнего дня и до 2 декабря закрыта школа №81 в Челябинске на карантин по пневмонии. В конце октября на карантин закрывались школы №19. 121 и 54.

Непростая ситуация с пневмонией и в Магнитогорске. Как сообщается на официальном сайте администрации города, на сегодняшний день на карантине находится основное здание школы №40, по одному классу в школах №60 и №36, а также два класса в школе №8. Часть классов переведены на кабинетный режим для профилактики вирусных заболеваний.

Заместитель главврача Роспотребнадзора по Магнитогорску Наталья Давыдова отметила, в 18 детсадах и 11 школах города зафиксировано от одного и более случаев заболевания.

По данным регионального Роспотребнадзора, в настоящее время в области ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. За прошедшую неделю зарегистрировано 16 тысяч 995 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 14%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За 2018 год в Челябинской области зарегистрировано 488 случаев на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода прошлого года на 16% и среднемноголетнего уровня на 14%. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослого (на 12%), так и среди детского населения (24%) преимущественно за счет детей школьного возраста и подростков.