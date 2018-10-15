В Челябинской области продолжаются перепись комсомольцев

В Челябинской области продолжается перепись комсомольцев. Акция посвящена столетнему юбилею ВЛКСМ. Организаторы приглашают к участию всех, кто в прошлом имел отношение к комсомольскому движению и хотел бы в настоящем распространять идеи коммунизма.

Комсомол в течение десятилетий служил школой жизни для молодых поколений. Великие стройки, трудовые отряды, походы, собрания, политическое просвещение, физическая подготовка, помощь старшему поколению и товарищам-пионерам, песни под гитару о самом главном - комсомольцам действительно есть, что вспомнить, о чем рассказать.

Для участия в переписи необходимо заполнить анкету по ссылке и выслать сканы, как минимум, одного фото из комсомольского прошлого. Если нет возможности заполнить анкету и прислать фотографию через Интернет, то можно прийти в обком КПРФ по адресу: Советская, 16-А, четвертый этаж. Обком работает в будние дни с 10.00 до 17.00. Фотографии всех, кто принял участие в переписи, будут размещены на Доске почета, организованной к столетию ВЛКСМ.

На сегодняшний день участие в переписи приняли более ста человек. Несколько заявок поступило из области: Магнитогорска и Троицка.

Перепись комсомольцев Южного Урала завершится 27 октября ярким торжественным праздником в ТЦ «Гагарин Парк».