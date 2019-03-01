В Челябинской области производят одни из лучших пельменей в стране

В Челябинской области производят одни из самых качественных пельменей в стране – наряду с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом, Калужской, Белгородской, Орловской областями, Мордовией и Башкирией.

К такому выводу пришли эксперты Роскачества, исследовавшие замороженные пельмени российского производства 48-ми торговых марок в 24-х регионах РФ и оценившие мясную продукцию по 88-ми показателям качества и безопасности. Ценовой диапазон исследованных пельменей составляет от 90 до 640 рублей за килограмм.

Увы, но Роскачество не смогло назвать ни одну торговую марку, которая могла бы претендовать на российский Знак качества. Самый лучший результат показали пельмени бренда «Сибирская коллекция», килограмм которых стоят 450 рублей. Помимо них, в ТОП-10 вошли пельмени «Дымов» (344,8 руб. за 1 кг); «Цезарь» (427 руб.); «Останкино. Папа может» (311,3 руб.); «Ермолино» (153 руб.); «Мираторг» (291,2 руб.); «ВкусВилл» (562,5 руб.); «Атяшево» (374 руб.); «ДобрынинЪ» (299,8 руб.); «Уральские пельмени» (418,7 руб.).

Во всех исследованных марках эксперты Роскачества не нашли тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, недопустимого количества полифосфатов, а также других недопустимых соединений и микроорганизмов. Однако в 16-ти случаях были зафиксированы отклонения по микробиологическим показателям: так, в некоторых пельменях нашли кишечную палочку и повышенное содержание бактерий.

Все представленные образцы содержат мясо, однако в продукции брендов «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета», «Равиолло», «Сальников» и «Своими руками. Карапузы» присутствует незаявленный на этикетке вид мяса. Эксперты пояснили, что это могло произойти, если на производстве плохо промыли оборудование.

Превалирующего количества сои в продукции обнаружено не было, хотя ДНК сои встречались. Оценив долю кальция в продукции, Роскачество ответило на один из частых мифов относительно пельменей: перемолотых костей в мясном фарше не оказалось ни в одном из представленных образцов. То же самое - и с крахмалом, следы которого обнаружить не удалось.