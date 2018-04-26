В Челябинской области прокуроры готовятся к работе в новых условиях: с 1 июня 2018 года компетенция суда присяжных заседателей расширяется.

25 апреля на базе прокуратуры Златоуста работники уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области провели деловую игру «Рассмотрение уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей».

С 1 июня 2018 года компетенция суда присяжных заседателей расширяется. Введение новой формы правосудия в судах районного и городского суда требует от государственных обвинителей другого подхода к работе, ставит особые задачи, для разрешения которых управлением проводятся учебные мероприятия. Прокуроры, за плечами которых не один обвинительный вердикт, делятся опытом с коллегами.

«Особую значимость в новых условиях отправления правосудия приобретает статус государственного обвинителя. От прокурора требуется большой профессионализм, знание законодательства, материалов уголовного дела, умение четко и убедительно представить систему доказательств, а также опровергнуть версию стороны защиты. Мы должны во всеоружии встретить реализацию этих нововведений. Быть готовы правильно и в строгом соответствии с законом провести процессы с участием присяжных заседателей», - отмечает старший прокурор отдела государственных обвинителей Оксана Моржеухина.

Прокуроры уголовно-судебного управления проводят стажировки коллег по материалам реальных уголовных дел, рассмотренных в Челябинском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей.

Во всем этом действии отправным и важным моментом является процедура формирования коллегии присяжных заседателей. Ведь выбранные сторонами кандидаты, приобретают статус судей, которые выносят окончательный вердикт о виновности или невиновности лица. В соответствии с законом формирование проходит в закрытом режиме. И как-то наглядно показать процедуру отбора кандидатов невозможно. Кроме, как инсценировать события в виде мини-спектакля.

В ходе учебного мероприятия, проведенного в Златоусте, были смоделированы условия, максимально приближенные к реальной обстановке рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей. Обозначены проблемные вопросы и способы их решения.

В качестве рабочего материала выбрано рассмотренное в Челябинском областном суде в 2017 году уголовное дело в отношении жителя Уйского района, который совершил посягательство на жизнь сотрудника полиции.

В специально смоделированных ситуациях участники игры провели формирование коллегии присяжных заседателей и судебное следствие.

«Весь накопленный с 2003 года, а именно с этого времени в Челябинской области дела рассматривались с участием присяжных заседателей, мы попытались реализовать в срежиссированных ситуациях. Порадовало то, что прокуроры активно обсуждали спорные моменты, замечали, умышленно спровоцированные нарушения закона, и правильно реагировали на них. Такие мероприятия очень полезны, так как наряду с четким знанием закона позволяют посмотреть, как грамотно его применить. Целью игры было показать, как правильно сформировать коллегию, как реагировать на нарушения, допускаемые сторонами, как вести допросы, исследовать материалы уголовного дела и вещественные доказательства. Только грамотный и неравнодушный к своему делу государственный обвинитель может помочь присяжным заседателям разобраться в исследуемых событиях и не оставить сомнений относительно виновности подсудимого», - говорит Оксана Моржеухина.

Прокуроры играли роли кандидатов в присяжные заседатели, председательствующего, защитника и других участников процесса.

«Такая форма обучения наиболее эффективна, так как позволяет проявить и эмоции, и чувства, и сомнения, не опасаясь, что что-то можешь сделать не так. А старший, более опытный товарищ, подскажет, как правильно поступить», - отмечает собеседник.

В деловой игре приняли активное участие государственные обвинители 16 прокуратур.

До 1 июня такие учебные мероприятия пройдут по всей области на территории базовых прокуратур.