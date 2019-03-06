В Челябинской области противодействовать терроризму будет экспертный совет

В Челябинской области создан экспертный совет по информационному противодействию терроризму. Сегодня, шестого марта, состоялось первое заседание совета при антитеррористической комиссии региона, которое провел заместитель губернатора Челябинской области - министр общественной безопасности Олег Климов.

В экспертный совет вошли ученые, представители духовенства, руководители органов исполнительной власти, журналисты.

«Члены совета должны выявлять и анализировать причины и условия, способствующие распространению идеологии терроризма, особенно в молодежной среде, и определять приоритетные направления информационного противодействия распространению идеологии терроризма на территории региона», - подчеркнул Олег Климов.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, на членов совета возложен широкий спектр полномочий по реализации государственной политики в области профилактики терроризма. Прежде всего, речь идет об оказании информационного и экспертно-методического содействия органам власти, проведении научных экспертиз мероприятий по противодействию терроризму в регионе.

Еще одна задача - разработка учебных программ и профессиональное обучение членов антитеррористических комиссий, созданных в каждом муниципальном образовании Южного Урала. Также членам совета предстоит участвовать в подготовке публикаций для средств массовой информации и проводить мероприятия в целях широкого информационного освещения антитеррористической деятельности. Собираться члены совета будут по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

«Экспертный совет - это структура, которая должна помочь достучаться до самых разных слоев населения. Прежде всего, членам совета предстоит проводить профилактические мероприятия по противодействию терроризму», - отметил Олег Климов.

К 20-му марта совету предстоит сформировать план работы на текущий год.

Фото Олега Игошина, предоставлены пресс-службой ЮУрГУ