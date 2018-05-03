В Челябинской области проверят здоровье ветеранов

В субботу, 5 мая, во всех медицинских организациях Челябинской области состоится день открытых дверей для прохождения диспансеризации. Особое внимание в рамках акции будет уделяться здоровью ветеранов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, для ветеранов организуют прохождение обследований вне очереди. Помимо этого, во многих медицинских организациях будут проходить дополнительные мероприятия: консультации по сбору аптечки на дачный период, а также обучение выявлению признаков инфарктов, инсультов и оказанию помощи при неотложных состояниях.

Напомним, все обследования в рамках диспансеризации будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента. Даже если пациент не подходит по возрасту для прохождения диспансеризации, его могут направить на прохождение профосмотра. При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Желательно прохождение процедуры натощак.