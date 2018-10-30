В Челябинской области пытаются уничтожить школу с кадетскими классами

Администрация Озерского городского округа (Челябинская область) приняла решение о реорганизации школы №22 в селе Татыш и присоединении ее к школе №25. При таком решении будет значительно сокращен учительский штат, а директор потеряет работу. Своё решение администрация города мотивирует тем, что из-за малого количества учащихся школа недополучает финансирование, необходимое на выплату заработной платы учителям.

Родители учеников школы №22 категорически против ликвидации учебного заведения как самостоятельной единицы, хотя начальник управления образования Озерска сообщила о том, что к такому кардинальному решению чиновников подвели просьбы родителей отдельных учеников. Этих родителей никто никогда не видел.

В свою очередь большинство родителей высказываются против такого решения и написали обращение в адрес Президента России, губернатора Челябинской области, регионального министра образования и науки, а также уполномоченного представителя Президента по УрФО с просьбой оставить школу действующей. В ней обучаются 182 ученика, большая часть из них учится в кадетских классах.

Получить официальный комментарий начальника управления образования Озерска Любови Горбуновой на момент публикации не удалось. Чиновница потребовала официальный запрос от челябинского издания. Как только будет получен ответ от управления образования Озерска, информационное агентство «Урал-пресс-информ» его обязательно опубликует.

Родители же учеников прекрасно понимают, что с уходом директора школы №22 Андрея Амурского кадетское движение распадется, ученики-кадеты покинут школу. Обидно, что невостребованной у чиновников от образования станет школа, воспитывающая в своих ученика дух патриотизма и любовь к Родине.

«Нас городская администрация попросту не слышит, когда мы просим сохранить школу и ее директора, - рассказала одна из родительниц ученика школы №22. – Хотим сохранить нашу прекрасную школу и ее кадетское движение, но, видимо, это кому-то не выгодно. А ведь наши кадеты в Москве отстаивали честь Южного Урала, им есть чем гордиться».

Тогда на территории подмосковного пансионата «Университетский» МГУ имени Михаила Ломоносова дружины юных пожарных собрались, чтобы показать своё мастерство и стать лучшими среди российских кадетов. Уральский Федеральный округ на данном конкурсе представила команда школы № 22 г. Озерска Челябинской области «Огнеборцы» под руководством Светланы Герасименко. Озерские ребята заняли шестое место.

Родители, несогласные с преобразованиями в школьном процессе, собираются устроить акцию протеста на городской площади 10 ноября 2018 года, пригласить на мероприятие журналистов и рассказать все, что думают о неправильном решении администрации закрытого города. И отстоять свою родную школу, в которую когда-то ходили сами.

Справка

Школа №22 – одна из первых школ города Озёрска, была построена в 1950 году в поселке-спутнике одного из первых в стране ядерных объектов. В 2012 году из-за малочисленности и нерентабельности данного учреждения уже поднимался вопрос о закрытие школы. В 2013 году, по инициативе действующего директора школы, полковника МЧС в запасе Андрея Амурского, кавалера медали «за Отвагу на пожаре», при поддержке администрации управления образования на базе школы были открыты кадетские классы.

С появлением кадетского движения в школе № 22 началась новая жизнь. Численность обучающихся возросла более, чем в два раза. Обновился коллектив учителей, школа получила новый импульс к дальнейшему развитию. На сегодняшний день в школе посёлка Татыш обучается 182 ученика. Больше половины из которых, являются учащимися кадетских классов. Многие из них приезжают в школу из соседнего посёлка Новогорный, многие – из самого Озёрска.

Фото: архив школы №22 Озерского городского округа