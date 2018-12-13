В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией и острыми респираторными инфекциями.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 516 случаев заболевания внебольничной пневмонией на 100 тысяч населения, что выше аналогичного показателя прошлого года на 23% и среднемноголетнего уровня на 19%.

Уровень заболеваемости детей и подростков вырос на 47% (в основном за счет школьников). Число заболевших среди взрослых увеличилось на 9%. В Челябинске отмечено снижение заболеваемости на 13%.

За неделю более 25 тысяч южноуральцев заболели ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели на 1%, но эпидпорог пока не превышен (ниже на 11%). Число заболевших среди взрослых повысилось на 4%, среди детей 3-14 лет – на 1%.

Рост заболеваемости отмечен в 20 муниципальных образованиях области. В Челябинске уровень заболеваемости вырос на 1%, но остается ниже порогового уровня на 21%.

Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии - вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. Пока в Челябинской области случаев гриппа не зарегистрировано.