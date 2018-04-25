В Челябинской области резко выросло число жертв клещей

В Челябинской области, несмотря на холодную весну, растет число жертв клещей. В этом сезоне от укуса клещей пострадали уже 115 человек, в том числе 46 детей. За аналогичный период 2017 года клещи укусили 24 человека, из них 7 детей. Нападение клещей отмечено в 26 муниципальных образованиях Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в настоящее время начаты мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ. Напоминаем, что в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача к очистке территорий допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита.

На сегодня от клещевого энцефалита привито 54 тысячи 53 человека, в том числе 34 тысячи 588 детей. В текущем году за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2017 году, а также учащиеся 2-х классов. За счёт средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

В случае укуса клещом необходимо обратиться за медицинской помощью (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт). В случае отсутствия возможности удалить клеща медработником, можно удалить его самостоятельно, при этом руки должны быть защищены любым способом, так как при его раздавливании можно инфицироваться.