В Челябинской области родилось почти 14,5 тысячи малышей

В мае этого года в Челябинской области на свет появилось две тысячи 914 малышей - на три ребенка меньше, чем в апреле, и на 458 меньше, чем в мае 2018-го.

Всего за пять месяцев этого года органы ЗАГС зарегистрировали на Южном Урале 14 тысяч 321-го новорожденного. Самым богатым на младенцев месяцем 2019-го оказался январь.

Смертность в Челябинской области по-прежнему превышает рождаемость. Так, в мае этого года в нашем регионе зарегистрировано четыре тысяч 14 смертей, в апреле – три тысячи 318, а в мае прошлого года – четыре тысячи 186.

Умерли за пять месяцев этого года 19 тысяч 920 человек, по данным госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области. Больше всего – в январе (четыре тысячи 363).

Разрыв между рождаемостью и смертностью на Южном Урале составил в 2019-м году 458 человек.