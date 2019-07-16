В Челябинской области с начала года число погибших на водоемах детей выросло в 4 раза

В 2019 году в Челябинской области значительно увеличилось количество утонувших на водоемах региона. Число погибших детей выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

«С начало года поднято на поверхность 40 тел утонувших жителей области, в том числе 12 детей, - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» исполняющий обязанности вице-губернатора-министра общественной безопасности области Олег Климов. – Существенное превышение идет по детям. В прошлом году за этот же период утонуло 3 ребенка».

Чаще всего причинами гибели детей на воде является беспечность взрослых (оставление детей без внимания), купание в необорудованных местах. Как рассказал ранее начальник Центра ГИМС МЧС России по Челябинской области, все утонувшие купались в местах, не предназначенных для этих целей, и большинство из них не умели плавать или обладали недостаточными навыками.

«Чтобы снизить риски к минимуму, мы должны понять одну простую вещь – заниматься обучением подрастающего поколения нужно круглый год. И к этому вопросу должны подключиться абсолютно все заинтересованные стороны», - считает Ринат Давлетшин.

У взрослых к этим причинам добавляется и еще одна – употребление спиртного. «В алкогольном опьянении они заходят в воду, происходит спазм, остановка сердца, судороги», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин. В группе риска также любители рыбалки. «Они тоже часто нарушают требования: не надевают спасательные жилеты, выходят на водоем ночью, выпивают горячительные напитки», - добавил Денис Гарифуллин.

Еще одной реальной угрозой становится купание на надувных матрасах. При порывах ветра (а в последнее время в регионе нередко порывистый ветер дует) людей на матрасах относит к берегу и переворачивает. Олег Климов отметил, что сейчас люди плавают на матрасах, которые отличаются от тех, которые были раньше. Раньше матрасы были тонкие, сейчас – толстые, громоздкие, порой и спальные. «Спасатели проводили эксперимент. Если такой матрас переворачивается, то забраться обратно на него обычному человеку практически невозможно. Даже физически крепкому спасателю тяжело», - рассказал Олег Климов. Отсюда и увеличение числа случаев, которые требуют помощи спасателей.

«Спасатели настоятельно рекомендуют плавать на матрасе только на небольшой глубине, не превышающей человеческого роста», - советуют в ГУМС.

В связи с удручающей статистикой в Челябинской области принято решение об усилении мер по обеспечению безопасности детей и взрослых на водоёмах, а также активизации профилактической работы.

Как пояснил агентству Олег Климов, на выходные будут организованы дополнительные группы с участием и сотрудников полиции, которые будут займутся патрулированием по берегам. На воде спасатели активно патрулируют. И эта работа дает свои положительные результаты. В минувшие выходные были спасены восемь человек на Верхнеуральском водохранилище и 15 – на Увильдах. Будет усилена разъяснительная работа через СМИ.

Кроме того, в среду, 17 июля, планируется провести совещание в режиме видео-конференц-связи с главами муниципальных образований. «Главам будет поручено связаться со всеми владельцами баз и мест отдыха у водоемов на их территориях, чтобы они по громкоговорителям в постоянном режиме предупреждали отдыхающих о необходимости соблюдении мер безопасности», - пояснил и.о. вице-губернатора.

Сегодня также запланировано проведение еще одного совещания на эту тему. Его проведет главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев с представителями следственного комитета и прокуратуры. На нем, в частности, будут обсуждаться вопросы несовершенства законодательства. Сегодня на многих базах, расположенных около водоемов, владельцы, чтобы уйти от ответственности, устанавливают плакат с предупреждением: «Не купаться». Но никого из отдыхающих это не отпугивает. Тем более, что люди вынуждены платить за проход к берегам. И такая картина как на больших, так и на малых водоемах.