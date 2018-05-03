В Челябинской области смертность по-прежнему превышает рождаемость

В Челябинской области в апреле этого года органы ЗАГС зарегистрировали три тысячи 963 смерти и только три тысячи 53 факта рождения детей.

За четыре месяца 2018-го в нашем регионе появились на свет 12 тысяч 515 малышей, а умерло 15 тысяч 798 человек. Разрыв между числом рождений и смертей в этом году оказался весьма внушителен и составил на первое мая три тысячи 283 человека.

А вот число свадеб в апреле превысило количество разводов: поженились во втором месяце весны тысяча 748 пар, а расстались официально - тысяча 299. Та же картина и в целом по году: за четыре месяца 2018-го в Челябинской области расписались пять тысяч 506 пар, распались пять тысяч 82 семьи.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете по делам ЗАГС региона, в апреле было зарегистрировано 542 факта установления отцовства (за четыре месяца – две тысячи 146), 14 усыновлений (за четыре месяца – 82) и 191 факт перемены имени (за четыре месяца – 636). В последнем случае речь, как правило, идет о смене фамилии.