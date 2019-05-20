В Челябинской области снять машину с регистрации можно будет без личного присутствия

У водителей Челябинской области появилась возможность прекратить регистрацию транспортного средства в связи с продажей без личного присутствия заявителя.

Чтобы воспользоваться новой услугой, водителям нужно воспользоваться сервисом www.gosuslugi.ru. Отсканировать договор купли-продажи и следуя инструкциям, размещенным на портале, прикрепить его в электронном виде к заявлению. Личного присутствия в МРЭО ГИБДД для снятия транспортного средства с учета не требуется.

«Напоминаем, что государственные услуги, связанные с регистрацией транспорта на территории города Челябинска, Вы можете получить в двух местах: в МРЭО по улице Харлова в Ленинском районе со вторника по субботу и в МФЦ по улице Университетской набережной с понедельника по субботу», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

При посещении МРЭО стоит учитывать, что во второй половине дня спадает поток заявителей и время ожидания сокращается.