В Челябинской области состоится шествие близнецов
В Челябинской области состоится шествие близнецов. Фестиваль «Двойное счастье» впервые пройдет в Златоусте.
Областной фестиваль близнецов "Двойное счастье" проводится с целью привлечения близнецов и двойняшек к активной социально- культурной деятельности, укрепления семейных ценностей и традиций, повышения творческой активности населения города и области.
«К участию в фестивале приглашаются все желающие близнецы без ограничения возраста», - сообщили организаторы фестиваля.
В программе фестиваля разнообразные творческие и интеллектуальные конкурсы, дающие возможность всем участникам всесторонне продемонстрировать свои знания, умения и способности. Победителей определят в нескольких номинациях.
Гостей праздника ждет парад близнецов, конкурс «Визитная карточка», на котором братья и сестры смогут представить себя зрителям, блиц-интервью «Зазеркалье», домашнее задание «Авангард», конкурс талантов «Мы можем все».
Фестиваль «Двойное счастье» состоится 26 мая.